Превзойти революционные показатели: в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года в Армении было напечатано на 13 млн ККМ чеков больше

В мае этого года по сравнению с маем прошлого в Армении было напечатано на 13 млн 182 тыс. 667 чеков ККМ больше. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Это означает, что мы превзошли не только предреволюционные, но и революционные показатели.

Еще раз выражаю благодарность всем предпринимателям, которые добросовестно печатают кассовые чеки. Я выражаю благодарность и всем гражданам, которые везде требуют чеки ККА.

Хочу также подчеркнуть, что на самом деле именно эти люди истинные авторытотального и ощутимого повышения зарплат в армянской армии.Извашим налогам, дорогие соотечественники, ощутимо повысиласьзарплата наших военнослужащих.

Вот такими делами мы демонстрируем, что народ стоит за спиной армянской армии, правительство стоит за спиной армянской армии.Смелее”, - написалПашинян.