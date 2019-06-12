Япония и США проводят совместные учения в Южно-Китайском море, в которых задействован американский атомный авианосец Ronald Reagan, а также вертолетоносец японских Сил самообороны "Идзумо", сообщила в среду газета Sankei.

По ее сведениям, маневры начались 10 июня. В них также принимают участие японские эсминцы "Мурасамэ" и "Акэбоно",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Издание отмечает, что учения также ставят перед собой цель по сдерживанию Китая, который занимается активным освоением территорий в Южно-Китайском море, будучи вовлеченным в споры с рядом стран Юго-Восточной Азии.