Трамп проинформировал Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

Президент США Дональд Трамп уведомил во вторник в соответствии с американским законодательством лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и "Талибан", который проводят за рубежом Вооруженные силы Соединенных Штатов. Текст письма был распространен пресс-службой Белого дома.

В документе говорится, что подразделения США продолжают операции против ИГ, "Аль-Каиды", "Талибана" и связанных с ними группировок в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Турции, Сомали, Кении, Джибути и Нигере,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, Трамп уведомил руководство Конгресса о том, что американские военнослужащие входят в состав миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове в Египте и в сербском крае Косово, помогают в борьбе с терроризмом правительству Филиппин, а также расквартированы на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.