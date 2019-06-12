Делегация во главе с министром иностранных дел Армении выедет в Брюссель

Делегация во главе с министром иностранных дел Армении ЗограбомМнацаканяном 13 июня с рабочим визитом выедет в Брюссель для участия во втором заседании Совета партнерства Армения – ЕС. Его будут вести министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ФедерикаМогерини. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении. По итогам заседания Совета министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян и верховный представитель ЕС ФедерикаМогерини выступят с совместной пресс-конференцией.