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Делегация во главе с министром иностранных дел Армении выедет в Брюссель


Делегация во главе с министром иностранных дел Армении ЗограбомМнацаканяном 13 июня с рабочим визитом выедет в Брюссель для участия во втором заседании Совета партнерства Армения – ЕС. Его будут вести министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ФедерикаМогерини. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении. По итогам заседания Совета министр иностранных дел Армении ЗограбМнацаканян и верховный представитель ЕС ФедерикаМогерини выступят с совместной пресс-конференцией.




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