Тигран Авинян провел совещание с представителями федераций видов спорта, включенных в программу седьмых Панармянских игр

Вице-премьер РА, председатель оргкомитета седьмых Панармянских игр Тигран Авинян 11 июня провел совещание с представителями видов спорта, включенных в программу игр. Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, заместитель председателя оргкомитета, председатель Всемирного комитета Панармянских игр ИшханЗакарян представил подготовительные работы, отметив, что на данный момент работы ведутся в нормальном русле.

Представители федераций предоставили информацию о мероприятиях по своим видам спорта. Состоялся обмен мнениями о поиске решений для существующих организационных вопросов. Вице-премьерс целью надлежащего проведения игр дал указания по скоординированной работе государственных органов и спортивных федераций.

Седьмые Панармянские игры пройдут с 5 по 17 августа. Торжественная церемония открытия состоится в столице Арцаха Степанакерте.