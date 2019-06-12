Правительство Армении выбрало путь построения инновационной и инклюзивной экономики: Тигран Авинян

11 июня вице-премьер РА Тигран Авинян принял группу, созданную по совместной инициативе Американского университета Армении и Всеобщего армянского благотворительного союза, осуществляющую технологическое исследование в Армении. Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна, во встрече приняли участие министр экономики Армении Тигран Хачатрян, министр высокотехнологичной промышленности АкопАршакян и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Аревик Анапиосян.

Эксперты различных авторитетных международных научно-образовательных учреждений представили результаты своего исследования в образовательной, экономической и технологической сферах Армении. Представителей правительства РА обратили внимание на предложения исследовательской группы, направленные нарост конкурентоспособности армянских компаний, укрепление связиобразование - бизнес, повышение роли среднего образования в вопросе профессиональной ориентации, развитие цифрового обучения и по ряду других направлений.

Вице-премьер Тигран Авинян высоко оценил работу, осуществленную по совместной инициативе Американского университета Армении и ВАБС, подчеркнув, что правительство Армении избрало путь построения инновационной и инклюзивной экономики, для чего особенно важно максимальное использование возможностей, предоставляемых прикладными науками, как в экономике, так и в системе государственного управления. Вице-премьер отметил, что правительство осуществляет ряд программ, направленных на развитие взаимосвязанности сфер образования, науки и экономики, в частности, “Работай, Армения”, поэтому заключения экспертной группы могут быть полезны в плане совершенствования этих программ.

В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями вокруг шагов, направленных на технологический прогресс Армении. Участники обращались к международному опыту, сопоставляя его с возможностями Армении, что может послужить увеличению экономических и научно-образовательных возможностей страны.