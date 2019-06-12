Наши конкуренты: Италия и Финляндия победили

В 4-м туре отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года в группе J (в которой и сборная Армении) победу одержали также и команды Италии и Финляндии.

Как передаетАрменпресс, сборная Италии на стадионе “Ювентус” в Турине победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:1. Финляндия на выезде отправила 2 безответных мяча в ворота Лихтенштейна. Армения в Афинах победила Грецию со счетом 2:3.

Матчи 5-го тура группы J состоятся уже в сентябре. Сборная Армении в Ереване примет Италию, Финляндия в Афинах сыграет с Грецией, а Босния и Герцеговина примет Лихтенштейн.