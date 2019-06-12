Сборная Армении по футболу в Афинах победила Грецию

В 4-м туре отборочного турнира Евро -2020 в группе J сборная Армении на выезде встречалась с командой Греции (2: 3).

Как передаетАрменпресс, стартовая “нота” для сборной Армении была очень хорошей - быстрой и острой. На 8-й минуте, получив точную передачу Тиграна Барсегяна, Александр Карапетян, почти один на один, выйдя к вратарю, поразил ворота греков, Армения оказалсь впереди. Сборная Армении впервые в истории забила гол сборной Греции. На 33-й минуте, получив передачу Камо Оганесяна, ГеворгКазарян обманул Сократиса и поразил ворота соперника дальним, точным и красивым ударом (0: 2). На старте второго тайма Греция с большим размахом начала атаку и на 54-й минуте Зека поразил ворота Армении (1: 2).Во втором тайме сборная Армении не создавала голевых моментов. В основном защищалось. Но подопечные Гюлбудагянцасмогли восстановить свою игру. После перехода Мхитаряна мяч оказался у Тиграна Барсегяна, который после двойного удара поразил ворота Греции-1: 3. Фортунис в конце матча сократил разницу в счете-2: 3.

Сборная Армении победила со счетом 2:3 и одержала вторую победу подряд в отборочном туре Евро–2020.

Следующий матч сборная проведет 5 сентября, команда Гюлбудагянца примет сборную Италии.