Зеленский не ставил условий при возвращении гражданства: Саакашвили
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не ставил ему условий при возвращении украинского гражданства.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
"Он (Зеленский – ред.) мне с утра позвонил и сказал: "Я возвращаю гражданство". Никаких условий не было", - сказал Саакашвили в интервью радио "НВ".
При этом он отметил, что возвращение ему гражданства "не было согласовано ни с кем".
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