Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что может состояться его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, выступая перед журналистами, Трамп не уточнил время и место встречи, но сказал, что она может состояться "скоро".
"Он сдержал свое слово ... Это очень важно для меня", - добавил он.
Глава государства также сообщил, что получил "замечательное" и "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына, и повторил, что у них "очень хорошие отношения".
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