Президент США Дональд Трамп заявил, что может состояться его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, выступая перед журналистами, Трамп не уточнил время и место встречи, но сказал, что она может состояться "скоро".

"Он сдержал свое слово ... Это очень важно для меня", - добавил он.

Глава государства также сообщил, что получил "замечательное" и "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына, и повторил, что у них "очень хорошие отношения".