За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 10 и 11 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 58 случаев преступлений, из них 5 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 11 случаев кражи личного имущества, 9 случаев мошенничества, по 4 случая причинения телесных повреждений и злоупотребления должностными полномочиями, по 3 случая присвоения или растраты, обнаружения наркотиков и побоев, 2 случая взяточничества, по 1 случаю похищения человека, разбоя, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, киберпреступности, браконьерства, угрозы причинением тяжкого вреда здоровью, причинения вреда имуществу путем обмана, незаконного использования товарного знака, воспрепятствования посещения близким родственником, распространения порнографических материалов или предметов, незаконных приобретения, хранения, перевозки и ношения оружия, боеприпасов, полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

За данный период найден 1 человек, находящийся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 4 человека, пропавших без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений со смертельным исходом и причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 58 ДТП: 1 человек погиб, 13 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.