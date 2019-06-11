Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Спикер НС Армении и король Швеции побеседовали около получаса


Находящаяся в Швеции с официальным визитом делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном 11 июня встретилась с королем Швеции Его Величеством Карлом XVI Густавом.

Как сообщили Арменпресс пресс-службе НС Армении, после встречи состоялась беседа тет-а-тет, которая длилась около получаса.




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