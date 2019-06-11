Премьер-министр Никол Пашинян принял Анджея Каспршика

Премьер-министр Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и формированием способствующей миру атмосферы.