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Премьер-министр Никол Пашинян принял Анджея Каспршика


Премьер-министр Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и формированием способствующей миру атмосферы.




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