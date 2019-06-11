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Палата представителей Нидерландов приняла осуждающую турецкие власти за навешивание ярлыков жертвам Геноцида армян резолюцию


Палата представителей Нидерландов почти единогласно приняла резолюцию, осуждающую турецкие власти за навешивание ярлыков жертвам Геноцида армян, а также обязала правительство информировать турецкие власти об этой позиции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер НС Армении Ален Симонян.

«Выражаю особую благодарность инициировавших данную резолюцию депутатам разных политических сил, а также членам союза «Абовян» Инге Дрост и Мато Ахвердяну за энергичные и плодотворные усилия», - написал Симонян.

24 апреля президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в письме местоблюстителю Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви архиепископу Араму Атешяну выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в годы Первой мировой. Он отметил также, что многие в этот период истории погибли из-за беспорядков, «учиненных армянскими бандами и вооруженными группировками».




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