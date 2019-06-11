Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС — это предусматривает соглашение о пенсионном обеспечении в союзе, которое готовится к подписанию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РБК, сейчас мигранты делают отчисления в ПФР, но пенсий не получают

Соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Проект соглашения был размещен Евразийской экономической комиссией еще в марте, а в середине мая Минтруд России направил на рассмотрение Экспертного совета при правительстве соответствующий пакет документов, попросив согласовать их «в возможно короткий срок», следует из письма Минтруда РФ.

В пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что соглашение вступит в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. «Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — ответили в Минтруде.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.