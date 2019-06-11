На внеочередном заседании армяно-китайского совместного предприятия "Шанси-Наирит", состоявшемся 4 июня в городе Датонг китайской провинции Шанси, было принято решение приобрести теплоэлектростанцию рядом с предприятием и включить ее в предприятие: в настоящее время она является частью производственного цикла. Как сообщает Арменпресс, глава офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Вараг Сисерян сообщил, что эта сделка создаст возможность снизить себестоимость производства и повысить эффективность.

«Первые три года будут льготным периодом, то есть оплаты не будет. Погашение начнется через 3 года и будет осуществлен в течение трех лет. Была достигнута договоренность о том, что специалист с армянской стороны будет участвовать в оценке и аудите теплоэлектростанции. Армянский специалист будет находиться в Китае в течение этого времени и будет следить за процессом. Китайская сторона покроет расходы на поездку, работу и пребывание специалиста», - говорит Сисерян.

Он сообщил, что в ходе заседания был обсужден ряд других вопросов и приняты важные решения. В частности, одобрено назначение новых членов армянской стороны в состав совета. В устав компании были внесены изменения, которые будут способствовать повышению эффективности управления заводом.

Китайская сторона приняла предложение армянской стороны о продлении двустороннего соглашения. Будут проведены переговоры о продлении соглашения. Решение о продлении соглашения будет принято во время ежегодной осенней встречи.

Утвержден новый штатный список, согласно которому армянская сторона будет иметь двух заместителей директора, главного инженера и заместителя главного бухгалтера.