Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-06-19

ЕРЕВАН, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 июня, курс доллара США сократился на 0.16 драмa и составил 479.36 драм. Курс евро вырос на 0.40 драмa и составил 542.59 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.43 драм. Курс британского фунта вырос на 0.71 драмa и составил 609.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 192.61 драмa и составила 20476.09 драм. Цена серебра сократилась на 2.62 драмa и составила 227.25 драм. Цена платины сократилась на 19.55 драмa и составила 12375.66 драм.