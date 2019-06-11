Азиатские индексы - 11-06-19

ТОКИО, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.33% и составил 21204.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1561.32 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.58% и составил 2925.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.76% и составил 27789.34 пункта.