ЕС опубликовал первый свод правил использования беспилотников

Евросоюз опубликовал первый свод правил по использованию беспилотных летательных аппаратов. Этот 70-страничный документ опубликован во вторник в официальном журнале Евросоюза и кратко изложен на сайте Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правила вступят в силу 1 июля и будут действовать в течение года - до разработки более детального набора регулирующих документов.

"Операторы дронов обязаны регистрироваться, если управляют аппаратом, который при столкновении с человеком способен нанести удар с кинетической энергией в 80 джоулей, а также использование которых может представлять угрозу для безопасности персональных данных и тайны личности, общественной безопасности или окружающей среды", - говорится в документе.

В тексте приводятся разъяснения, что регистрироваться должны операторы дронов со стартовой массой более 250 грамм, аппаратов, которые имеют техническую возможность записывать (или передавать на удаленное записывающее устройство) изображение или звук, а также в случае, если маршрут полета проходит в зонах массовых скоплений людей. Документ также определяет, что пилотировать такие дроны имеют право только лица старше 16 лет. Еще одно требование заключается в необходимости наличия точной идентификации дронов, которая должна при необходимости давать возможность устанавливать их владельца.

Первый свод европейских правил по беспилотникам - это предварительный документ, который не определяет конкретные процедуры регистрации операторов, или конкретные меры, которые должны быть приняты для идентификации самих дронов. Теперь на основании опубликованного документа страны ЕС и Еврокомиссия будут продолжать разрабатывать практические требования и процедуры регулирования использования беспилотников в воздушном пространстве ЕС.