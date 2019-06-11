Американский писатель, автор цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин заключил контракт с создателями игры "Elden Ring", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Поклонникам, которые с нетерпением ждут заключительные книги из серии "Песнь Льда и Пламени", придется еще подождать. Несмотря на то, что Джордж Мартин неоднократно говорил, что усердно работает над их написанием, теперь он занялся видеоигрой.

Новый ролевой экшен стал первым проектом писателя, не связанным с "Игрой престолов". Мартин помог разработчикам FromSoftware создать виртуальный фэнтези-мир.

Дебютный трейлер игры представили на выставке E3 2019.