Глава МИД Арцаха принял делегацию Ливанского университета «Айказян»

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 11 июня принял членов студенческого клуба «Heritage Club» Ливанского университета «Айказян» во главе с директором студенческого офиса университета Размиком Каприеляном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, приветствуя членов делегации, Масис Маилян выразил удовлетворение динамично развивающимся сотрудничеством между Министерством иностранных дел Республики Арцах и университетом «Айказян», установленным в 2018 году. Министр иностранных дел отметил важность сохранения и дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Арцаха ответил на вопросы студентов о процессе международного признания республики, мирном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта и роли диаспоры в продвижении вопросов всеармянского значения.

Студенты университета «Айказян» подарили библиотеке МИД Арцаха книги по истории и философии.