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Трамп прорекламировал американцам книгу про себя


Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам прочитать новую книгу о нем, которую написали его знакомые, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Только что вышла новая книга: "The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump" ("Отличная сделка. Мои десять лет битв и побед с Трампом"). Она замечательная. Она написана двумя людьми, которые очень умны и хорошо меня знают: Джорджем Сориалом и Дэмиеном Бейтсом, в отличие от книг (о нем - ИФ), где автор и понятия не имел, кто я", - написал он в твиттере.

"Получайте удовольствие (от чтения - ИФ)!" - добавил Трамп.

Сориал проработал в Trump Organization свыше десяти лет и покинул компанию в 2017 году, чтобы посвятить себя работе над этой книгой. Бейтс - журналист и редактор.

Книга появилась в продаже в США во вторник.

 

 




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