Предстоящие на 12июнямероприятия

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 12 июня, состоится совместное заседание постоянных комиссий Национального собрания по вопросам территориального управления и местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы, по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. На повестке дня - отчет об исполнении государственного бюджета на 2018 год.

В постоянной комиссии НС по экономическим вопросам состоится рабочее обсуждение по применению уравненной ставки подоходного налога.

Супруга премьер-министра РА, председатель совета попечителей благотворительного фонда “Город улыбок” Анна Акопян посетит Гематологический центр им. проф. Р. Йоляна. Она примет участие в церемонии дарения 1000журавлейпрограммы “Журавли света”.

Организаторы 16-го Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” выступят на пресс-конференции. Они представят официальный плакат кинофестиваля этого года, а также расскажут о предстоящих мероприятиях.

В Ереване находится Владивостокский Академический театр им. М.Горького. С 14 по 17 июня театр выступит с несколькими спектаклями. Сегодня на пресс-конференции будут представлены подробности.

В концертном зале Арама Хачатуряна начинается заключительный тур 15-го Международного конкурса Хачатуряна. В финальном туре пианисты выступят под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра Армении.

Молодые борцы сборной Армении по вольной борьбе возвращаются из Испании с медалями. Сегодня на пресс-конференции они и тренеры подведут итоги результатов молодежного чемпионата Европы.

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