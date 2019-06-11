Тринадцать "новых" стран ЕС выступили с инициативой ускорить процесс расширения Евросоюза, активизировав прием государств Западных Балкан, чтобы не допустить нового витка национальных и религиозных противоречий в регионе. Как сообщил во вторник брюссельский новостной портал EURACTIV, 10 восточноевропейских государств плюс Австрия, Италия и Мальта подготовили обращение к Совету ЕС с призывом как можно быстрее запустить переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Еврокомиссия в мае уже рекомендовала начать переговоры с этими странами, однако теперь это решение должны утвердить или отложить все страны сообщества в Совете ЕС, где их запуск блокирует ряд государств Евросоюза, в частности, Франция и Нидерланды.

"Это обращение станет формой давления на "старые" страны ЕС с целью подтвердить, что дилемма - расширение ЕС или углубление интеграции внутри сообщества - неверна, и оба процесса должны идти параллельно, - цитирует EURACTIV одного из авторов документа. - В противном случае мы опять столкнемся с вопросом Западных Балкан, но в гораздо более болезненной и проблемной для обеих сторон форме".

Ожидается, что это письмо будет представлено на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в среду. Если оно получит одобрение послов стран ЕС на этой встрече, петиция об ускорении расширения сообщества будет рассматриваться дальше на министерском уровне.