Посол Копыркин не располагает официальной информацией о предоставлении Россией Миграну Погосяну политического убежища

Посольство России в Республике Армения не получало официальной информации по вопросу предоставления политического убежища бывшему начальнику СПИС Миграну Погосяну. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 11 июня заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

“Относительно Миграна Погосяна посольство не получало официальных сведений. Я знаю то, что было опубликовано в СМИ”, - сказал посол.

Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Мигран Погосян 21 апреля был задержан правоохранительными органами РФ. Правоохранители обнаружили его в Республике Карелия РФ. Позже стало известно, что суд РФ удовлетворил ходатайство прокуратуры РФ об аресте Миграна Погосяна на 40 дней для обсуждения вопроса его экстрадиции в Армению.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе Республики Армения, бывший главный принудительный исполнитель судебных актов РА Мигран Погосян, известный по оффшорному скандалу, по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА был привлечен в качестве обвиняемого за совершение общественно опасных деяни. Он, используя должностное положение, путем растраты присвоил имущество в особо крупных размерах и злоупотребил должностными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям. 13 апреля 2019 г. следователь Специальной следственной службы РА представил в суд общей юрисдикции Еревана ходатайство об избрании в отношении Миграна Погосяна ареста в качестве меры пресечения. Мигран Погосян был объявлен в розыск.

24 апреля Мигран Погосян попросил политического убежища в России.