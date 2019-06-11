ЦБ оставил неизменной ставку рефинансирования

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 11-го июня 2019 года, было принято решение сохранить ставку рефинансирования неизменной на уровне 5,75%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ Армении, в мае 2019 года была зарегистрирована дефляция в размере 0,4% против дефляции в 2% за аналогичный период прошлого года, в условиях чего 12-месячная инфляция выросла, достигнув в конце месяца 2,56%. Это было обусловлено сезонным ростом цен на ряд сельскохозяйственных товаров.

В результате обострения торговых войн во внешнем секторе сформировалась существенная неопределенность, связанная с развитием мировой экономики, что отразилось на тенденциях как на финансовых рынках, так и на рынках сырьевых товаров.