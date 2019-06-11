Министерство направило в правительство доработанный вариант законопроекта о запрете курения в общественных местах

Министерство здравоохранения Армении направило в правительство последнюю доработку законодательной инициативы, запрещающей курение в закрытых общественных местах. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами в НС министр здравоохранения Армении Арсен Торосян выразил надежду, что оно будет обсуждено в парламенте в течение лета.

“Надеюсь, что летом проект закона будет представлен в Национальное собрание. Последняя доработка была направлена в правительство несколько дней назад”, - отметил Торосян.

На вопрос, какие уступки были сделаны по части предусмотренных штрафов, министр ответил, что только уступки, не наносящие вреда здоровью граждан.

А на вопрос, имеет ли проект политическую поддержку, Торосян ответил, что проект имеет доказательную поддержку, которая должна быть выше политической целесообразности.

По проекту Закона “О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий” за курение в запрещенных местах предусмотрены штрафы в крупных размерах.