Суд по делу Ассанжа может занять годы, считает главный редактор WikiLeaks

Суд по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может занять несколько лет, заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Мы ждем первых прений в течение нескольких недель или месяцев, это будет обмен заявлениями сторон (обвинения и защиты). Борьба может занять долгое время, даже несколько лет… если дело пройдет всю судебную систему", - сказал Храфнссон на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

Он подтвердил, что очередные слушания по делу Ассанжа пройдут 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли, в котором расположена тюрьма Белмарш, где содержится подсудимый,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они (слушания) были перенесены туда из Вестминстерского магистратского суда. Это будут процедурные слушания. Ассанж, как ожидается, будет участвовать по видеосвязи из тюрьмы. Мы ожидаем, что госдепартамент США предоставит в пятницу документы в поддержку экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. После этого суд начнет изучение этих документов", - сказал Храфнссон.