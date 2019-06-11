Спасатели остановили подачу воды

11-го июня в 01: 13 в службу “911” поступил звонок о том, что в одной из квартир дома 117 на улице Арно Бабаджаняна города Еревана повреждена водопроводная труба, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели временно приостановили подачу воды.