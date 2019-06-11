Полицейские раскрыли мошенничество молодого человека, представлявшегося должностным лицом

Из Службы национальной безопасности Армении в отдел по борьбе с организованными преступными группировками и их главарями переданы оперативные данные о том, что проживающий в Ереване 27-летний молодой человек совершает мошенничество. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в результате предпринятых на основе информации оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции выяснили, что 27-летний молодой человек обманным путем присваивал крупные суммы.

В частности, представившись одному из потерпевших должностным лицом правительства РА, под предлогом оформления документов, необходимых для приобретения квартиры в строящемся в рамках программы правительства жилом квартале, потребовал у него и обманным путем похитил 540 тысяч драмов. У другого человека, обещая за короткий срок организовать процесс признания его сына лишившимся родителя в одностороннем порядке, обманным путем похитил 325 тысяч драмов.

Таким же образом он злоупотребил доверием еще одной женщины, и с обещанием принять ее сына на работу в правительстве потребовал 125 тысяч драмов. От двоих молодых людей в общей сложности получил 250 тысяч, пообещав преимущество в процессе участия в аукционе автомобилей.

Пострадавшие от действий молодого человека были вызваны в полицию. От них были приняты показамия. На основании подготовленных материалов в полиции возбуждено уголовное дело по признакам хищения путем обмана чужого имущества в крупных размерах. Уголовное дело направлено из полиции в Следственный комитет для дальнейшего расследования.