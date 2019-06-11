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В селе Алидзор от укуса змеи скончался 46-летний мужчина


11-го июня в 11:58 в службу “911”  поступил звонок о том, что в саду села Алидзор Сюникской области змея ужалила мужчину. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта МЧС РА.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, который вернулся, так как уже не было необходимости.

Оказалось, что В. Б.  (1973 г. р.) скончался по дороге в медицинский центр Гориса.




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