В селе Алидзор от укуса змеи скончался 46-летний мужчина
11-го июня в 11:58 в службу “911” поступил звонок о том, что в саду села Алидзор Сюникской области змея ужалила мужчину. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта МЧС РА.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, который вернулся, так как уже не было необходимости.
Оказалось, что В. Б. (1973 г. р.) скончался по дороге в медицинский центр Гориса.
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