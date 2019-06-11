В селе Алидзор от укуса змеи скончался 46-летний мужчина

11-го июня в 11:58 в службу “911” поступил звонок о том, что в саду села Алидзор Сюникской области змея ужалила мужчину. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта МЧС РА.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, который вернулся, так как уже не было необходимости.

Оказалось, что В. Б. (1973 г. р.) скончался по дороге в медицинский центр Гориса.