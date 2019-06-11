Губернатор Котайка поздравил руководителей общин, избранных в результате выборов
Губернатор Котайка Романос Петросян поздравил всех избранных и переизбранных деятелей, а всех граждан Котайкской области призвал проявить требовательность и высокое гражданское правосознание, и по мандату института Совета старейшин осуществлять общественный контроль и последовательность в отношении деятельности руководителей общин, исключительно в рамках Конституции и законодательства РА во имя Республики Армения и ее граждан.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Котайка, губернатор напомнил избранным и переизбранным деятелям о 20 обязательных проблемах общины, отметив, что лично будет следить за процессом их решения в рамках полномочий, отведенных Конституцией РА и законодательством РА.
1) Стабильное развитие общины
2) Улучшение бизнес-среды и стимулирование предпринимательства
3) Управление имуществом общины
4) Организация дошкольного образования и внешкольного воспитания
5) Организация культурной жизни общины
6) Социальная защита населения общины
7) Организация спортивной жизни в общины, поощрение физической культуры и здорового образа жизни
8) Стимулирование жилищного строительства в общины
9) Застройка, благоустройство и озеленение населенных пунктов общины, вывоз мусора и санитарная очистка общины, обеспечение работ коммунального хозяйства, а также сохранение и обеспечение деятельности муниципальных кладбищ
10) Организация работы общественного транспорта общины, охрана и эксплуатация общинных дорожных инфраструктур
11) Содействие осуществлению защиты государства
12) Организация и осуществление мероприятий по снижению рисков катастроф и защите населения и гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях
13) Стимулирование развития сельского хозяйства в общинах
14) Охрана окружающей среды в общинах
15) Стимулирование развития туризма в общинах
16) Организация программ и мероприятий, направленных на решение проблем молодежи общин
17) Стимулирование рождаемости и многодетности в общинах
18) Осуществление программ по охране и улучшению здоровья населения, создание условий эффективного и доступного первичного медицинского обслуживания
19) Стимулирование участия инвалидов в общественной жизни общин
20) Стимулирование благотворительности, финансирования культурных, образовательных, научных, здравоохранительных, спортивных, социальных и других учреждений, а также обеспечения их финансовой независимости в общинах