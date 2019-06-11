Губернатор Котайка поздравил руководителей общин, избранных в результате выборов

Губернатор Котайка Романос Петросян поздравил всех избранных и переизбранных деятелей, а всех граждан Котайкской области призвал проявить требовательность и высокое гражданское правосознание, и по мандату института Совета старейшин осуществлять общественный контроль и последовательность в отношении деятельности руководителей общин, исключительно в рамках Конституции и законодательства РА во имя Республики Армения и ее граждан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Котайка, губернатор напомнил избранным и переизбранным деятелям о 20 обязательных проблемах общины, отметив, что лично будет следить за процессом их решения в рамках полномочий, отведенных Конституцией РА и законодательством РА.

1) Стабильное развитие общины

2) Улучшение бизнес-среды и стимулирование предпринимательства

3) Управление имуществом общины

4) Организация дошкольного образования и внешкольного воспитания

5) Организация культурной жизни общины

6) Социальная защита населения общины

7) Организация спортивной жизни в общины, поощрение физической культуры и здорового образа жизни

8) Стимулирование жилищного строительства в общины

9) Застройка, благоустройство и озеленение населенных пунктов общины, вывоз мусора и санитарная очистка общины, обеспечение работ коммунального хозяйства, а также сохранение и обеспечение деятельности муниципальных кладбищ

10) Организация работы общественного транспорта общины, охрана и эксплуатация общинных дорожных инфраструктур

11) Содействие осуществлению защиты государства

12) Организация и осуществление мероприятий по снижению рисков катастроф и защите населения и гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях

13) Стимулирование развития сельского хозяйства в общинах

14) Охрана окружающей среды в общинах

15) Стимулирование развития туризма в общинах

16) Организация программ и мероприятий, направленных на решение проблем молодежи общин

17) Стимулирование рождаемости и многодетности в общинах

18) Осуществление программ по охране и улучшению здоровья населения, создание условий эффективного и доступного первичного медицинского обслуживания

19) Стимулирование участия инвалидов в общественной жизни общин

20) Стимулирование благотворительности, финансирования культурных, образовательных, научных, здравоохранительных, спортивных, социальных и других учреждений, а также обеспечения их финансовой независимости в общинах