Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации ЕС, посла Петра Свитальского

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, вице-премьер выразил благодарность Евросоюзу за содействие Армении и делегации ЕС в Армении за эффективное сотрудничество с правительством.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями вокруг сотрудничества с ЕС в процессе разработки отраслевых стратегий и общей стратегии развития Армении. Вице-премьер выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся в сжатые сроки разработать качественный и реалистичный стратегический документ, который станет основой для выявления вызовов и представления видения развития Армении.

Двусторонне была подчеркнута важность разработки гармоничного и скоординированного стратегического документа в открытой и конструктивной атмосфере, а также необходимость его дальнейшего осуществления. Вице-премьер заявил о готовности правительства преодолеть все трудности на пути реализации реформ, выразив надежду, что экспертный потенциал ЕС будет способствовать эффективной реализации этого процесса.