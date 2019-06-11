В Канаде запретили содержать в неволе дельфинов и китов

Канадский парламент окончательно одобрил законопроект о запрете содержания в неволе дельфинов и китов на территории страны. Документ вступит в силу после получения королевской санкции от генерал-губернатора государства Жюли Пейетт, что может произойти уже в самое ближайшее время.

Законопроект под номером S-203 был инициирован к рассмотрению в 2015 году лидером "Зеленой партии" Элизабет Мэй,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня прекрасный день для животных Канады, - заявила она журналистам. - Канадцы ясно дали понять, что они хотят прекратить жестокую практику содержания китов и дельфинов в неволе. Приняв законопроект S-203, мы сделали так, чтобы это произошло".