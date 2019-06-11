Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

В Канаде запретили содержать в неволе дельфинов и китов


Канадский парламент окончательно одобрил законопроект о запрете содержания в неволе дельфинов и китов на территории страны. Документ вступит в силу после получения королевской санкции от генерал-губернатора государства Жюли Пейетт, что может произойти уже в самое ближайшее время.

Законопроект под номером S-203 был инициирован к рассмотрению в 2015 году лидером "Зеленой партии" Элизабет Мэй,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня прекрасный день для животных Канады, - заявила она журналистам. - Канадцы ясно дали понять, что они хотят прекратить жестокую практику содержания китов и дельфинов в неволе. Приняв законопроект S-203, мы сделали так, чтобы это произошло".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации