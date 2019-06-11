Симфонический оркестр США впервые после Второй мировой войны выступит в Хиросиме

Национальный симфонический оркестр (НСО) США выступит весной 2020 года в рамках крупного гастрольного тура по Китаю и Японии в том числе в Хиросиме. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС художественный руководитель НСО, итальянский дирижер Джанандреа Нозеда. Как он подчеркнул, речь идет о первом выступлении американского симфонического оркестра в Хиросиме после Второй мировой войны.

По словам маэстро, поездка состоится "весной, в марте". "Даты уже назначены, но я их не помню. У нас будет 9-10 концертов в Японии и Китае. Уже подтверждено 9, возможно, 10. Так что это будет серьезный тур", - отметил Нозеда. Как он уточнил, предстоят выступления в Пекине, Шанхае, Токио, Хиросиме, Фукуи и ряде других городов двух стран.

"Мы повезем в Японию и Китай "Неоконченную" симфонию Шуберта, так как в этом заключалась просьба [администрации] концертного зала Хиросимы. И мы будем первым американским оркестром, который поедет в Хиросиму после Второй мировой войны. Ни один американский оркестр [за эти десятилетия] не приглашался Хиросимой", - сказал дирижер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На его взгляд, предстоящий 18-дневный тур в Китае и Японии "важен просто даже с точки зрения международной деятельности оркестра". Планируется, что помимо упомянутой Симфонии №8 Шуберта НСО исполнит в Японии еще Симфонию №9 Дворжака ("Из Нового света"). Кроме того, артисты повезут слушателям в Китае и Японии Симфонию №5 Малера.

Площадкой НСО является Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.