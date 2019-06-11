По инициативе КГД проводится региональный семинар по упрощению торговли

В Ереване 11 июня начался региональный семинар, направленный на упрощение торговли, работу которого координирует Комитет по государственным доходам Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, организации семинара содействовали Всемирная таможенная организация, Евразийская экономическая комиссия, Азиатский банк развития и экономическая и социальная комиссия ООН по Азии и Тихоокеанскому региону (un ESCAP).

На семинаре, который продлится до 13 июня, будут обсуждены вопросы, касающиеся роли электронной торговли, финансирования торговли, платформы “Единое национальное окно”, а также стимулирования торговли посредством инноваций и технологий. Будут рассмотрены основные отраслевые достижения, а в ходе круглых столов-обсуждений, организованных международными экспертами, будут намечены дальнейшие шаги по развитию сферы. Заместитель председателя КГД Микаел Пашаян на открытии семинара отметил, что упрощение торговли в Республике Армения всегда было одним из вопросов повестки, в направлении этого всегда делались конкретные шаги.

“По инициативе КГД на стадии реализации находится внедрение механизма, обеспечивающего в рамках Восточного сотрудничества ЕС взаимное признание и обмен сопроводительными документами между государствами-членами ЕАЭС. Комитет отмечает также и важность успешной ратификации рамочного соглашения об упрощении трансграничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

В региональном семинаре принимают участие эксперты из России, Китая, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Филиппин и Афганистана.