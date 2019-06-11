С 17 июня будут задействованы новые камеры видеонаблюдения

Дорожная полиция сообщает, что с учетом требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, особенно правил, касающихся остановок и стоянок и большого количества нарушений, которые являются причиной возникновения пробок и аварийных ситуаций, в соответствии со статьей 22 Закона “О полиции” в Ереване на перекрестках Вардананц - Тпагричнери и улиц Московян – Ханджян - Налбандян установлены видеокамеры.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, видеокамеры будут действовать с 17 июня 2019 года.

Дорожная полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.