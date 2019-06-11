Лавров осудил действия США против Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия США против Ирана, заявил, что налицо попытка заставить мир не выполнять резолюцию СБ ООН для удушения одной страны.

"Лимиты, которые были установлены для Ирана в плане производства низко обогащенного урана и тяжелой воды, они сопровождались договоренностью, зафиксированной в этом совместном плане, что Иран будет осуществлять эти работы, а излишки, которые превышают лимиты, он будет продавать за границу, что и происходило все эти годы. Сейчас Соединенные Штаты запретили всем странам покупать эти излишки у Ирана", - сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Недоговороспособность - это, наверное, самое мягкое, что можно сказать, потому что налицо попытка заставить весь мир не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН в интересах достижения цели удушения одной страны", - добавил он.