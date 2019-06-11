Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Бюджет Скорой помощи увеличится на 1 млрд драмов: ожидается повышение зарплат


Бюджет службы Скорой помощи в Армении в следующем году увеличится примерно на 1 млрд драмов. Это приведет к росту зарплат и увеличению числа сотрудников. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“По бюджетной заявке на следующий год запланировано повышение бюджета скорой помощи на 1 млрд драмов. Это будет означать как повышение зарплаты, так и привлечение дополнительных групп, чтобы вовремя обслуживать вызовы”, - сказал Торосян.

Он затруднился ответить, насколько повысятся зарплаты, в разных местах повышение может быть в разной степени. Министр уверяет, что повышение будет ощутимым.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации