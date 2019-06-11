Показатели ликвидности и адекватности капитала в банках Армении остаются высокими

Внутриполитические развития в Армении в 2018 году положительно повлияли на финансовую систему. Как сообщает «Арменпресс», об этом, представляя годовой отчет по финансовой стабильности за 2018 год, сказал начальник управления стабильности и развития финансовой системы Центрального банка Армении Андраник Григорян.

“Рост сопровождался тем, что накопления рисков в банковской системе как такового не сформировалось. Если мы обратим внимание на формирование неработающих активов, то удельный вес неработающих активов по сравнению с предыдущими годами несколько снизился, а основные показатели адекватности капитала и ликвидности продолжают оставаться довольно высокими”, - сказал Григорян.

По словам начальника управления стабильности и развития финансовой системы ЦБ, норматив достаточности капитала составляет 17,7%, в том случае, что минимальный требуемый - 12%, а принятое на международном уровне минимальное требование – 8%.

“Этот показатель у нас продолжает оставаться достаточно высоким, что, по сути, исторически высоко, и банки, оценивая потенциальные риски, осуществляют дополнительные капитальные инвестиции, чтобы потенциальные риски могли легко поглощаться”, - сказал Григорян.

Начальник управления стабильности и развития финансовой системы ЦБ сказал, что показатели ликвидности банковской системы как конца 2018 года, так и на данный момент продолжают оставаться достаточно высокими.