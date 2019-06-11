Власти Хайнаня упрощают процедуру регистрации электромобилей и гибридных авто

Правительство южной китайской провинции Хайнань приняло решение об упрощении процедуры регистрации и получения номеров для владельцев электромобилей и гибридных авто. Как сообщило издание "Хайнань жибао", эти меры призваны укрепить статут острова как курорта международного класса.

По данным газеты, процедура оформления электромобилей и гибридных авто будет сокращена с трех до одного часа. Сделки по приобретению экологически чистых авто будут освобождены от налогообложения и других сборов.

Также власти разработали ряд мер для обновления парков предприятий общественного транспорта. Для автобусов на новых источниках энергии с ежемесячным пробегом от 2,5 тыс. км предусмотрена субсидия от 40 тысяч юаней ($5600) до 80 тысяч юаней ($11200) в зависимости от конкретной модели,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с обычными бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.

по данным на конец прошлого года, на Хайнане насчитывалось более 23 тыс. "зеленых" авто, что составляет около 1,8% от общего числа автомобилей на острове. Для обслуживания экологически чистых транспортных средств в провинции функционирует более 4,6 тыс. зарядных станций.

Согласно плану властей, с 2019 года все компании бизнес-сообщества и госпредприятия на острове обязуются перейти на экологически чистые автомобили. К 2030 году на острове планируют установить около 940 тыс. точек для подзарядки электромобилей и гибридных авто.