Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которая была продана в 2017 году за $450 млн, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщил в понедельник портал Artnet, специализирующийся на новостях рынка произведений искусства, со ссылкой на источники, принимавшие участие в осуществлении сделки по продаже картины.

По данным источников портала, картина будет находиться на яхте Serene, принадлежащей принцу Мухаммеду бен Сальману, до тех пор, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр в регионе Эль-Ула в провинции Эль-Мадина, где, предположительно, будет экспонироваться картина Леонардо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным агентства Bloomberg, в последнее время яхта саудовского наследного принца находилась в районе курорта Шарм-эш-Шейх.

Полотно "Спаситель мира" было продано в ноябре 2017 года с аукциона Christie's в Нью-Йорке за $450 млн. The New York Times утверждал, что новым обладателем полотна стал саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд, однако в СМИ неоднократно появлялась информация о том, истинным покупателем полотна был саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман.