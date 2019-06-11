Прядь волос Бетховена выставлена на аукцион Sotheby's в Лондоне за $19 тыс.

Английский аукционный дом Sotheby's выставил на торги "значительную прядь волос" Людвига ван Бетховена (1770 - 1827), которую немецкий композитор сам отрезал и вручил своему другу пианисту Антону Хальму в 1826 году. Об этом говорится в сообщении аукционеров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Редкий лот предварительно оценен в £15 тыс. ($19 тыс.), однако как считает глава департамента книг и манускриптов Sotheby's Саймон Макгвайр, прядь знаменитого композитора может уйти с молотка и за более высокую цену. "К ней уже проявлен очень большой интерес", - констатировал эксперт.