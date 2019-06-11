Абэ в ходе визита в Иран проведет переговоры с Хаменеи и Роухани

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Иран в период с 12 по 14 июня и проведет отдельные встречи с президентом Хасаном Роухани и руководителем и духовным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Визит премьера Абэ пройдет с 12 по 14 июня, 14 июня он вернется в Токио. В ходе поездки запланированы встречи с президентом Роухани и верховным лидером Али Хаменеи. Это первый визит премьера Японии в Иран более чем за 40 лет. Также стоит отметить, что в этом году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном", - сказал он.

По словам Суги, в преддверии своего визита Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил ситуацию в Иране,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ходе визита в Японию в прошлом месяце Трамп заявил, что с интересом относится к намерению премьера Абэ сыграть роль посредника между Соединенными Штатами и Ираном. Американский президент напомнил при этом, что лидеры Японии и ИРИ находятся в хороших отношениях.

По сведениям информационного агентства Kyodo, вопрос о поездке Абэ в Иран обсуждался в ходе его состоявшейся 24 мая беседы в Токио с помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном. Перед этим 16 мая Абэ встречался в Токио с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Японский премьер также провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. В предыдущий раз глава правительства Японии посещал Иран в 1978 году.