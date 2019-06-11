Россия была, есть и останется рядом с Арменией: посол РФ

Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин высоко оценивает отношения между Арменией и Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции 11 июня.

“Спустя год после известных внутриполитических изменений в Армении в наших отношениях сохранилась преемственность, это, наверное, самое важное. Они стабильно развиваются, остаются на высоком уровне и носят характер стратегического партнерства. В то же время эти отношения развиваются и адаптируются к новым проблемам, новым реалиям и потребностям. Периодически происходят контакты на высоких уровнях. Если говорить о прошедшей половине года, то после нашей последней пресс-конференции, 27 декабря в Москве состоялись встречи двух лидеров - Владимира Путина и Никола Пашиняна, а недавно - 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

25 января в Москве и 29-30 апреля в Ереване состоялись встречи между премьер-министром Армении и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, который прибыл в Ереван для участия в заседании межправительственного совета ЕАЭС”, - сказал посол.

Копыркин отметил, что стабильны и продолжительны также и межправительственные и межпарламентские отношения.

“Очень важно, что после состоявшихся в декабре в Армении внеочередных парламентских выборов, в продолжение традиций очень важного межпарламентского взаимодействия, без продления были установлены отношения между парламентами двух стран”, - отметил Копыркин.

По словам чрезвычайного и полномочного посла РФ, армяне - мудрый народ, который может решать проблемы, стоящие перед страной, а Россия была, есть и останется рядом с Арменией.