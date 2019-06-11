Россия высоко ценит действия Армении в рамках председательства в ЕАЭС: Путин посетит Армению

Российская Федерация высоко ценит деятельность Армении в рамках председательства в Евразийском экономическом союзе. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 11 июня заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

“В России высоко оценили визит Никола Пашиняна в начале года в Москву с целью представления приоритетов председательства Армении в Союзе. И мы видим стремление Армении достойно провести текущий год.

Доказательством этого является успешно прошедшее здесь заседание Межправительственного совета ЕАЭС. Как вы знаете, было принято решение о проведении 1 октября в Ереване заседания Высшего экономического совета ЕАЭС, то есть на уровне глав государств. Конечно, по этому поводу мы ждем визита президента РФ”, - сказал посол.

Сергей Копыркин также отметил важность парламентских слушаний по ЕАЭС, организованных в Национальном собрании Армении 10 июня.

“Вчера в Национальном собрании РА состоялись первые парламентские слушания по интеграционным проблемам ЕАЭС. Было предметное обсуждение между членами правительства, послами стран-членов ЕАЭС и КНР, экспертами, членами общественного сектора, то есть теми людьми, которые имеют отношение к интеграции Армении в ЕАЭС. Должен сказать, что руководители наших стран регулярно общаются в рамках совместных мероприятий наших общих интеграционных объединений”, - отметил Копыркин.

Посол России в Армении подчеркнул, что РФ продолжает оставаться основным партнером Армении.

“В 2018 году товарооборот между нашими странами вырос на 11%, достигнув почти 2 млрд долларов, что составляет более 27% внутренней торговли Армении. Это отличный показатель”, - сказал Сергей Копыркин.

Республика Армения в 2019 году в Евразийском экономическом союзе приняла председательство.