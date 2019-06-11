КГД напоминает: во избежание очередей, пересечение границы, по возможности, осуществлять через пропускные пункты Бавры и Гогавана

Комитет по государственным доходам, учитывая рост объемов экспорта сельхозпродукции в летний период, а также оживление туристического сезона, еще раз призывает граждан и хозяйствующих субъектов во избежание очередей и неудобств на Баграташенском пропускном пункте, пересечение границы, по возможности, осуществлять через пропускные пункты Бавры и Гогавана.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в результате значительно облегчится нагрузка КПП Баграташен и возможно будет обеспечить быстрое и качественное обслуживание.

В частности, в связи с сезоном КГД еще раз призывает водителей, осуществляющих пассажирские перевозки из Турции в Армению, воспользоваться другими пропускными пунктами армяно-грузинской границы. А для облегчения пропускного пункта Баграташена прибывающие из Турции автобусы будут сопровождаться на другую территорию таможенного контроля, где и будут осуществляться таможенные операции.