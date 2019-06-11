Водитель-нарушитель маршрутного такси номер 46 будет отстранен от работы

Водитель маршрутного такси номера 46 общественного транспорта Еревана, куривший в маршрутке во время вождения и вступивший в спор с одним из пассажиров, будет отстранен от работы. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Для обсуждения поведения водителя 46-го маршрута, зафиксированного накануне в видеоматериале, сегодня в управление транспорта мэрии Еревана был приглашен представитель компании, обслуживающей данный маршрут.

В результате обсуждения было принято решение уволить водителя-нарушителя порядка.

В мэрии представителей пассажирской компании призвали с водителями маршрута провести разъяснительную работу, строго соблюдать правила общения с пассажирами, а также быть более внимательными в вопросе соблюдения правил дорожного движения.

Хочу также отметить, что вообще проблемы, связанные с поведением водителей, в условиях действующей транспортной системы, по сути, решить невозможно. Вопросу глубинное решение будет дано тогда, когда пассажиры смогут воспользоваться удобным и достойным транспортом, а водитель будет работать в нормальных условиях, проще говоря, вознаграждение не будет зависеть от количества пассажиров. Для реализации всего этого мэрия в настоящее время ведет интенсивную работу по запуску новой сети транспорта насколько возможно скорее”, - написал Карапетян.

Пользователь Фейсбук - Ани Хачатрян опубликовала видео, сообщив, что один из водителей маршрутного такси номер 46 курил, не прислушался к призывам потушить сигарету и вступил в спор с пассажиром.