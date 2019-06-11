В Канаде разыграют крупнейший в истории страны джекпот

Максимальный джекпот в истории Канады будет разыгран на этой неделе в рамках популярной национальной лотереи Lotto Max - $49 млн. Об этом сообщила на своем сайте компания - организатор OLG, организующая розыгрыши.

Джекпот будет разыгран в ночь со вторника на среду. Главный приз достанется тому, в чьем билете совпадут все семь цифр и бонус-число, которые выпадут на лототроне. Кроме того, еще десять счастливчиков получат "утешительные призы" - по 1 млн канадских долларов каждый ($750 тыс.),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лотерея Lotto Max была запущена в Канаде в 2009 году, и с тех пор ее участники выиграли более 4,8 млрд канадских долларов (более $3,6 млрд). В последний раз крупный джекпот этой лотереи "выпустили в тираж" в начале мая 2019 года - тогда он составил 50 млн канадских долларов (на тот момент $37 млн).