Полицейские обнаружили разыскиваемого гражданина Индии

В рамках оперативно-профилактической операции “Розыск - 2019” 10 июня в 20: 00, в результате мер, предпринятых сотрудниками Арабкирского отдела полиции, на перекрестке проспекта Азатутян и улицы Мамиконянц был задержан 33-летний гражданин Индии Рамник С., который с 6 апреля разыскивался по обвинению по пунктам 1 и 4 статьи 118 УК РА (побои) и части 2 статьи 176 УК РА (грабеж).

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.